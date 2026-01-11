сегодня в 15:15

В Московском регионе похолодает до минус 30 градусов уже к 20 января

Январь в Московском регионе еще не сказал своего слова. Уже выпало большое количество снега, но по-настоящему сильных морозов не было, однако они скоро появятся, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

В Москве к 11 января выпало 72% месячной нормы осадков. Высота снега в полтора раза больше положенного, согласно многолетним наблюдениям, — 37 сантиметров. В Московской области местами появились полуметровые сугробы.

Согласно предварительным данным, 19 января по Московскому региону ударят истинные Крещенские морозы. Ожидается от минус 20 до минус 25 градусов.

20 и 21 января морозы усилятся. Температура упадет ночью до промежутка от минус 25 до минус 30 градусов. Днем температура вырастет и составит до от минус 12 до минус 17 градусов. Это на 15 градусов меньше климатической нормы.

Аномальные морозы будут длиться довольно долго — около недели, однако прогнозы еще могут уточняться.

