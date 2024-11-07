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В Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода 7 ноября

В Москве и Подмосковье 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла. Ветер будет дуть западный и северо-западный с порывами 6–11 м/с. Атмосферное давление составил 452 мм рт. ст.

Ночью также прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура воздуха опустится на один градус и составит от 3 до 5 градусов тепла. Ветер не изменится.

Впервые за осень 2024 года столбики термометра показали отметку в минус 40,2 градуса. Экстремально низкая температура воздуха зафиксирована в Якутии.