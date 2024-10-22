В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра

сегодня в 18:43

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье и Москве из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать с 9 до 21 часа 23 октября. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Тверской, Смоленской и Орловской областях. На остальной территории Центрального федерального округа предупреждение о погоде не требуется.

Днем 23 октября в регионе будет облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Температура составит плюс 10 — плюс 12 градусов.