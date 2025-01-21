В Московском регионе мобильным интернетом обеспечили 338 тысяч жителей новостроек

В прошедшем году порядка 338 тыс. жителей новых многоквартирных домов Подмосковья и Москвы получили доступ к качественной голосовой связи и мобильному интернету, сообщила пресс-служба МТС.

В 2024 году компания установила в новых ЖК региона 126 базовых станций, улучшив качество мобильной связи, емкость и покрытие сети. Оборудование обеспечивает голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE, и комфортные скорости интернета, сравнимые со скоростями в давно обжитых районах.

60% базовых станций установили в столичных ЖК, включая «Первый Московский», «Вишневый сад», «Новые Ватутинки» и «ЗИЛАРТ». Остальную часть оборудования запустили в подмосковных ЖК в Лобне, Ногинске, Дзержинском, Люберцах, Балашихе, Красногорске, Одинцове, Видном и Королеве.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков считает качественную мобильную связь абсолютно необходимым условием комфортного проживания. . Он подчеркнул, что на протяжении многих лет компания тесно взаимодействует с застройщиками региона, чтобы обеспечить новоселов от первого до последнего этажа мобильным интернетом и голосовыми услугами.

Всего по итогам 2024 года компания ввела в регионе на 15% больше базовых станций, чем годом ранее. Порядка 15% оборудования установили в новостройках малых населенных пунктов, в том числе в дачных товариществах и поселках в Лосино-Петровском, Раменском, Клину, Одинцово, Красногорске, Домодедово, Люберцах и Видном.