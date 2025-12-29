В Московском регионе еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Росгидрометцентра России предупредили, что в связи с большой вероятностью образования гололедицы в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности. Данное предупреждение будет актуальным до 31 декабря до 21:00, говорится на официальном сайте ведомства .

Так, в Москве опасная погода в связи с гололедицей будет сохраняться до 21:00 31 декабря. Пешеходам следует быть предельно внимательными при передвижениях в черте города.

Аналогичное предупреждение действует и для жителей Московской области. В регионе до вечера 31 декабря местами может образовываться гололедица. Автомобилистам также следует учитывать информацию и не нарушать правил дорожного движения.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был введен до 21:00 30 декабря, но после свежего прогноза синоптиков специалисты приняли решение продлить предупреждение.

