В Московском регионе до 4 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о высокой пожароопасности в регионах, которая сохранится до утра 4 сентября, говорится на сайте Гидрометцентра России .

До 11 утра 4 сентября в Москве будет сохраняться 4-й уровень пожарной опасности. В Подмосковье пожароопасность такого же уровня сохранится до утра 4 сентября, но будет наблюдаться местами.

В связи с этим в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. «Желтый уровень» — это потенциально опасная погода. Местных жителей просят соблюдать меры осторожности и не оставлять без присмотра детей и пожилых людей.

Также «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого уровня пожароопасности объявили во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Под Смоленском, Тулой и Тверью пожароопасная погода будет сохраняться до 21:00 3 сентября. Население просят быть максимально внимательным и не нарушать правила безопасности при обращении с огнем. В случае экстренной ситуации следует обращаться за помощью по оперативному номеру «112».