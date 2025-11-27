В Московском регионе 209 тыс работающих мам получают пособие по уходу за малышом до 1,5 лет

В Московском регионе более 209 тыс. работающих мам получают пособие по уходу за малышом до 1,5 лет от регионального отделения СФР, сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.

30 ноября в России отмечается ежегодный праздник — День матери. Отделение Соцфонда по Москве и Московской области предоставляет мамам различные меры поддержки, начиная с беременности и продолжая после рождения ребенка. К примеру, находясь в отпуске по уходу за ребенком, женщина получает ежемесячное пособие до исполнения малышу 1,5 лет. В Московском регионе такую выплату оформили более 209 тыс. работающих мам.

Выплата до 1,5 лет

Ежемесячное пособие предоставляется работающим мамам, оформившим отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Выплачивается оно до достижения малышом 1,5 лет.

Также мама вправе досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком и продолжать получать ежемесячное пособие до 1,5 лет. При этом не имеет значения, вышла она на полный или неполный рабочий день либо работает дистанционно.

Размер пособия

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу, но не менее установленного минимального размера выплаты. В 2025 году минимальный размер пособия по уходу составляет 10 103 рубля в месяц, максимальный — 68 995 рублей.

Если в семье воспитывается двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого. При этом общий размер пособия должен быть не более 100% среднего заработка и не менее суммы двух размеров минимального пособия.

Уход за ребенком — в стаж

Пока мама находится в декрете, за ней сохраняется место работы. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если мама ухаживает за первым ребенком, 3,6 коэффициента — за вторым малышом, 5,4 коэффициента — за третьим и последующими детьми. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.

Пособие для ИП

Мама–предприниматель тоже может получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом ей нужно позаботиться заранее. Необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с отделением Социального фонда, подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ежегодно вносить добровольные взносы.

Правила оформления

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, маме необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Сведения для расчета будут переданы в отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Первую выплату мама получит в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя. Затем пособие будет поступать ежемесячно 8 числа.

Кроме пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, работающая женщина вправе оформить единое пособие на детей до 17 лет. Оно назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи.

Поддержка неработающих мам

Отделение СФР оказывает поддержку в период ухода за ребенком и неработающим мамам. Этой категории женщин, за исключением обучающихся по очной форме обучения, пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Уволенные в связи с ликвидацией организаций и прекращением индивидуальной деятельности, а также мамы– студентки получают его без оценки доходов.

В 2025 году размер ежемесячного пособия для неработающих мам составляет 10 103 рубля. Исключением являются женщины, уволенные из–за ликвидации организации или прекращения индивидуальной деятельности в период отпуска по уходу за ребенком. Для них пособие предоставляется в размере 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 месяцев. Максимальная сумма выплаты — 20 207 рублей.

