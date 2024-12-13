В Московском планетарии рассказали, откуда взялся метеорный поток Геминиды

В отличие от большинства других метеорных потоков прародителем Геминид является не комета, а объект, сообщила РИАМО астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Мощный звездопад Геминиды можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 декабря. При ясной погоде метеорный поток можно будет наблюдать над всей территорией России. Звездопад будет виден над южным горизонтом.

«В отличие от большинства других метеорных потоков прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста», — сказала Кошман.

Она добавила, что астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему в процессе своего движения вокруг Солнца пересекать орбиты всех четырех планет земной группы — от Меркурия до Марса.

«Интересно, что при этом он подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида. Рекорд принадлежит астероиду 2006 HY51, благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса», — рассказала специалист.

Кошман отметила, что метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров Геминид невысокая — около 35 км/с. В период активности метеоры могут падать очень часто, и наблюдать их лучше на темном, не засвеченном городскими огнями небе.