В московском парке «Руднево» более 3 тыс студентов освоили промышленные профессии

Представители прессы со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову рассказали, что в индустриальном парке «Руднево» около трех тысяч студентов московских колледжей прошли курс углубленной подготовки по промышленным специальностям, сообщает «Царьград» .

Занятия для подростков проводятся под руководством мастеров из учебных заведений и сотрудников предприятий при поддержке ведущих высших учебных заведений, например, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. В процессе обучения участвуют 42 мастера и 40 представителей предприятий.

«Наша цель заключается в подготовке специалистов в московских колледжах, которые могли бы выполнять конкретные задачи сразу после окончания учебы», — заявила Ракова.

В рамках сотрудничества с партнерами-работодателями удается обновлять старое оборудование, открывать новые площадки для практик студентов и создавать, осваивать новые учебные программы. Для этого центр «Руднево» стал важной частью инициативы.

Сама площадка предлагает производственные условия, так как на территории парка существует множество действующих предприятий. Центр, начавший свою работу в октябре прошлого года, уже активно выпустил около 3 тысяч студентов.

Флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» — высокотехнологическая площадка, учебно-производственный комплекс и часть экономической зоны «Технополис». Общая площадь его превышает 9 тыс квадратных метров, а внутри расположены 22 мастерская и лаборатория. Площадка может принимать на практику студентов из нескольких колледжей одновременно, предлагая им пройти курс по машиностроению, электроники, автоматизации производства и другое.