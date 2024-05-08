В Московском областном онкологическом диспансере впервые провели праздник Светлой Пасхи и определили лучшие праздничные композиции. Мероприятие состоялось 7 мая в стенах медицинского учреждения и создало праздничное настроение для всех участников торжества, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Инициатором мероприятия выступила первичная профсоюзная организация учреждения, а руководство диспансера с удовольствием поддержало эту идею. Такой светлый праздник имеет для нас огромное значение, в том числе и для объединения коллектива, ведь каждая композиция была представлена не одним человеком, а целой группой людей определенного подразделения», — рассказал главный врач онкодиспансера Владимир Асташов.

Всего было представлено 16 работ и главными критериями были, как вкусовые качества, так и оформление, и новизна идеи. Победители будут определены 14 мая на праздничной конференции, на которой лучших наградят подарками от первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное — царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — отметил Воробьев.