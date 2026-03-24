В московском магазине нашли черешню по цене красной икры
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
В московском супермаркете обнаружили упаковки черешни, которую продают по цене красной икры. Товар расфасован в упаковках по 300 грамм, сообщает «Москва с огоньком».
За единицу посетителям предстоит заплатить 3 980 рублей.
Ранее сообщалось, что в России может возникнуть крупный фруктово-овощной кризис из-за конфликта между Израилем, США и Ираном. Цены на товары из государств Ближнего Востока вырастут на 60%.
Через несколько месяцев в РФ может снизиться количество вишни и черешни. Также проблемы возникнут с финиками, персиками, сливами и иранскими фисташками.
Власти исламской республики на время запретили продавать еду за границу. По информации Торгового представительства России в Тегеране, ограничения коснутся около 60% импортных поставок из Ирана в РФ.
Израиль и США начали операцию против Тегерана 28 февраля. В ответ Иран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт продолжается.
