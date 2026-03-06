России грозит фруктово-овощной кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Крупный фруктово-овощной кризис грозит России из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Стоимость продукции из этих стран может увеличиться на 60%, а некоторые товары могут и вовсе исчезнуть с прилавков, сообщает Baza .

Через пару месяцев в России может сократиться ассортимент вишни, черешни, фиников, слив, персиков и иранских фисташек на прилавках магазинов. Правительство исламской республики ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. По данным Торгового представительства РФ в Тегеране, мера затронет более 60% импортных поставок из Ирана в Россию.

Поставщики иранских фруктов заявили, что напряженная политическая обстановка на Ближнем Востоке серьезно скажется на логистике: стоимость доставки фурой в Россию вырастет минимум на 500 тыс. рублей. Если год назад один рейс обходился максимум в 300 тыс. рублей, то теперь цена может достигать 1 млн.

Также водители массово отказываются от грузоперевозок из-за риска атак. Кроме того, в некоторых таможенных пунктах Ирана усилили меры контроля, что вызвало автомобильный коллапс. По словам дальнобойщиков, из-за задержек фрукты портятся, а компании несут убытки.

Представители нескольких агрокомпаний утверждают, что в цене взлетят не только фрукты, но и сельдерей, перец, салат айсберг, баклажаны, помидоры и кабачки.

