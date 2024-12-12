В Московской области завершилась «Декада добрых дел»

В честь Дня рождения партии «Единая Россия» подмосковные единороссы принимали активное участие в организации мероприятий, направленных на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, прошливстречи с активом местных отделений партии, передает пресс-служба партии.

С 1 по 10 декабря в рамках декады особое внимание было уделено ветеранам, военнослужащим и их родным, многодетным и малообеспеченным семьям.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, прошлиразличные акции: от сбора гуманитарной помощи для участников СВО до организации мастер-классов по изготовлению вещей и помощи в решении бытовых проблем.

«Так, за короткий период было собрано 3 т гумпомощи в зону СВО, порядка 400 семей получили небольшие подарки к Новому году. „Декада добрых дел“ объединила нас в стремлении оказать помощь тем, кому онанеобходима», — сказал Брынцалов.

Он также отметил, что 1,5 т гумпомощи передали раненым участникам СВО в госпиталях, жителям ПВР, эвакуированным из приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Так, в Красногорске руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Богдан Андриянов приобрел для семьи участника СВО телевизор и лично доставил подарок на дом.

«Мы продолжим поддерживать связь с семьей, оказывая всю необходимую помощь», — отметил Богдан Андриянов.

В Шаховской муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Анна Сумина вместе со сторонниками «Единой России» передела в отделение сестринского ухода городской больницы сертификат на годовую подписку оператора цифрового телевидения. Ранее с такой просьбой старшая медсестра отделения обратилась в общественную приемную местного отделения партии. Теперь благодаря помощи партийцев у пациентов снова появится возможность смотреть интересные телепередачи без ограничений.

«Совершать добрые дела и поступки, помогать людям, не оставаясь равнодушными — это очень важно. А особенно, если это касается представителей старшего поколения», — отметила Анна Сумина.

В городском округе Королев депутаты местного отделения партии передали гумпомощь детям из Курской области, которые находятся в пункте временного размещения «Родник». Это теплые спортивные костюмы, зимняя обувь, куртки, предметы личного пользования, канцтовары.

«Наша задача — не просто передать вещи, а поддержать ребят, чтобы они знали — мы рядом», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Королёве Ольга Волкова.

Также были организованы поздравления первичных отделений «Единой России». Активистов и сторонников партии наградили за качественную работу в течение года.

Секретарь Серебряно-Прудского отделения партии Олег Павлихин отметил активную гражданскую позицию партийцев, вклад секретарей «первичек» в партийную жизнь и развитие «Единой России» в Серебряных Прудах.

«Партия „Единая Россия“ — это не просто политическое объединение, это прежде всего команда единомышленников. Я очень рад, что к нашей команде присоединились активные и инициативные люди. Со многими мы уже знакомы, уверен, мы продолжим наше плодотворное сотрудничество на благо нашего родного края и Подмосковья», — сказал Олег Павлихин.

В истринском молодежном центре «МИР» прошла встреча с секретарями первичных отделений местного отделения партии «Единая Россия», в которой приняла участие депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова.

«Единая Россия» — это мощная команда. В каждом из порядка 4 тысяч первичных отделений люди работают ради одной общей цели — сделать нашу Россию сильной и процветающей», — отметила Татьяна Сердюкова.

Также в общественных приемных «Единой России» проходила декада приемов граждан. В приемные обращались не только жители Подмосковья, но и других регионов России. Вопросы касались социального обеспечения населения, проблем ЖКХ, поддержки семей мобилизованных, медицинского обслуживания и образования. За десять дней было рассмотрено более 1600 обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.