В Московской области задержали 64 находящихся в федеральном розыске

С 24 по 25 апреля в УФСИН России по Московской области совместно с ГУ МВД России по Московской области проведено федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». В нем было задействовано более 200 сотрудников аппарата Управления, исправительных учреждений, филиалов Уголовно-исполнительной инспекции, сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Сотрудниками правоохранительных органов осуществлена проверка 421 адреса возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Задержано 64 человека, находящихся в федеральном розыске.

Кроме того, сотрудниками УФСИН России по Московской области было установлено местонахождение 2 лиц, находящихся в межгосударственном розыске за территориальными подразделениями компетентных органов — участников СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.