В Московской области проведут декаду приемов граждан

«Единая Россия» проведет декаду приемов граждан в Подмосковье. Соответствующее заявление сделал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании фракции в Мособлдуме 21 ноября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Декада приемов проходит каждый год и приурочена ко Дню рождения партии.

По словам Игоря Брынцалова, на протяжении 10 дней — с 1 по 10 декабря депутаты-члены фракции всех уровней будут встречаться с жителями в приемных Подмосковья.

«Запланированы тематические приемы по ЖКХ, вопросам соцподдержки, образования, здравоохранения. На них пригласим представителей министерств и ведомств, чтобы максимально качественно и оперативно отрабатывать каждое обращение. Особое внимание уделим решению вопросов наших военнослужащих и их родных», — рассказал спикер Мособлдумы.

Адреса приемных можно найти на сайте подмосковного партийного отделения по ссылке: https://mosobl.er.ru/contacts/reception/locals.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.