В Московской области прошли мероприятия в память о жертвах фашистских концлагерей

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в международный день освобождения узников фашистских концлагерей вспоминают одну из самых страшных страниц в истории человечества, передает пресс-служба партии.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается в честь интернационального восстания заключённых в концлагере Бухенвальд, произошедшего 11 апреля 1945 года. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения.

«Всего на территории гитлеровской Германии и оккупированных ею стран было создано более 14 тысяч концлагерей, гетто, тюрем. Миллионы невинных людей погибли в них от истязаний, непосильного рабского труда, болезней и истощения. Не жалели никого — ни детей, ни стариков. Вечная им память», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что люди не должны забывать столь чудовищные преступления против человечества.

По словам депутата Мособлдумы, регионального координатора федерального партийного проекта «Историческая память» Владимира Вшивцева, память о жертвах фашизма должна служить предостережением от любых проявлений ненависти, ксенофобии и нетерпимости.

«Концлагеря — это не просто места заключения, это фабрики смерти, где систематически уничтожали людей по признаку расы, национальности, политических убеждений. Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Треблинка — эти названия стали символами бесчеловечной жестокости и беспредельного зла. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто выжил в этих нечеловеческих условиях. Их свидетельства — это предупреждение потомкам о том, что нельзя допустить повторения подобных трагедий. Мы обязаны помнить уроки истории, чтобы строить мир, основанный на уважении прав человека, справедливости и взаимопонимании», — сказал Вшивцев.

Руководитель Московского областного регионального исполнительного комитета «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, памятные мероприятия с участием единороссов прошли во всех муниципалитетах Подмосковья, кроме этого, депутатский корпус «Единой России» лично навещает бывших узников фашистских концлагерей.

«Первостепенная задача для каждого местного отделения партии „Единая Россия“, помимо вопросов, связанных с сохранением исторической памяти об ужасах войны, адресно, с должным вниманием собирать вопросы и предложения, которые возникают у наших жителей в повседневной жизни», — рассказал Перепелицын.

Так, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук встретился в Общественной приемной с Надеждой Георгиевной Балашовой из Котельников. Надежда Георгиевна — почетный ветеран Подмосковья, родилась в 1936 году под Ленинградом. Во время войны ее семья оказалась в фашистском плену: сначала их отправили на принудительные работы в Латвию, затем — в Германию. Домой она вернулась лишь в 1946-м и с тех пор живет в Котельниках. Сегодня — активная участница городских мероприятий, занимается скандинавской ходьбой и готовится 25 апреля писать «Диктант Победы» вместе со школьниками.

В Лыткарине депутат навестил Надежду Прокофьевну Дашкину, ей было восемь лет, когда в Брянскую область пришли фашисты. После войны, в 1951 году, Надежда Прокофьевна приехала в Лыткарино. Здесь она больше 30 лет проработала крановщицей. Сегодня ей 92, и она по-прежнему активна: посещает школы, рассказывает подросткам о том, что значит пройти через концлагерь и выжить.

В Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и руководитель исполкома местного отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова провели встречу с участниками трагических событий тех дней.

В Королеве партийцы провели урок, посвященный памятной дате для учеников 8-х классов Лицея № 4. На мероприятии присутствовала руководитель фракции «Единая Россия» в Королеве Ольга Волкова. Она рассказала ученикам о трагических событиях Великой Отечественной Войны, о тех, кто оказался в фашистских концлагерях и не вернулся с войны.Учащиеся из отряда «Юнармия», военно-патриотического клуба «Барс», «Движение Первых» сделали стенгазеты с вырезками о самых жестоких концлагерях того времени.

Накануне дня освобождения узников фашистских концлагерей, долгопрудненские единороссы организовали теплую встречу с жителями города, прошедшими через ужасы войны в детстве.

«Не дни, недели, а месяцы и годы эти женщины, будучи малолетними детьми, находились там, за колючей проволокой. Невозможно без волнения слушать их рассказы — о сожженных немцами деревнях, как угоняли в Германию, как выживали за счет травы, как в холод жили в бараке. Тяжелая судьба! Тяжелое, трудное, горькое, полное испытаний, лишений, смертельной опасности детство. Но главное — выжили, выстояли — это настоящее поколение победителей!», — сказал секретарь долгопрудненского отделения «Единой России» Роман Истомин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.