В Московской области прошла серия лекций для студентов

Благодаря лекциям студенты расширили свой кругозор, а также приобрели новые знания, которые в том числе будут способствовать их профессиональному развитию и успешной адаптации на рынке труда.

Сбер провел серию образовательных мероприятий для учащихся ведущих учебных заведений Московской области. Лекции под названием «Уроки бизнеса со Сбером» охватывали широкий спектр тем, включая развитие карьеры, финансовую грамотность, технологии и инновации, а также кибербезопасность. Более 350 студентов РГУНХ им. Вернадского, Люберецкого Техникума им. Ю. А. Гагарина, ГБПОУ МО Раменского колледжа, ГБПОУ МО Егорьевского техникума, ГБПОУ МО Колледжа «Московия» познакомились с образовательными программами Сбера и узнали о возможностях, предоставляемых компанией молодым специалистам.

«Мероприятия вызвали живой интерес у участников, многие из которых выразили желание продолжить сотрудничество со Сбером в будущем. Подобные встречи способствуют формированию новых профессиональных связей и открывают перед студентами перспективы развития их карьеры», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Особое внимание было уделено таким проектам, как «Нетология», «СберСова» и «Кибрарий», которые помогают студентам развивать профессиональные навыки и получать новые знания.

«Очень интересно было послушать актуальную информацию о финансовой грамотности и кибербезопасности. Теперь я лучше понимаю, как защитить свои данные и избежать мошенничества в интернете. А советы по управлению финансами помогли понять, как грамотно планировать бюджет и копить на важные цели. Огромное спасибо спикерам за простые и понятные объяснения! Такие мероприятия помогают стать более уверенными в вопросах, которые пригодятся не только в учебе, но и в повседневной жизни», — сказала студентка РГУНХ им. Вернадского Екатерина Снежко.