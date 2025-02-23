В Московской области поздравили защитников Отечества с 23 Февраля

В Подмосковье в памятных мероприятиях, посвященных Героям, которые бесстрашно стоят на защите и безопасности интересов нашей страны, приняли депутаты «Единой России», члены и сторонники партии, молодогвардейцы, передает пресс-служба партии.

«Мы преклоняемся перед героями прошлого и наших дней. Их горячие сердца, волевые души, искренняя вера в правду и справедливость создают величие России. Это помогло выстоять поколению победителей в годы Великой Отечественной войны. Это даёт нашим парням силы идти вперед в зоне специальной военной операции. Вместе с жителями Подмосковья мы будем и дальше всячески поддерживать участников спецоперации и их близких», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Он также выразил слова благодарности и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Конечно, все мы оберегаем наших уважаемых ветеранов. В годовщину 80-летия Великой Победы ещё и ещё раз благодарим их за жизнь и свободу, которые они нам подарили. Поздравляю с праздником тех, кто служил и служит России. Всех наших мужчин, которые оберегают своих близких, семьи, вносят вклад в развитие государства. Вечная слава и память защитникам Родины, которых уже нет с нами», — прокомментировал председатель Мособлдумы.

В преддверии праздника Игорь Брынцалов встретился с военнослужащими 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Поблагодарил их за ответственную и важнейшую миссию, которую они выполняют.

«С первых дней специальной военной операции они принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий. Прикрывают приграничные районы и отдельные объекты в глубине территории России. Их ратный труд — настоящий подвиг, подвиг во имя жизни», — сказал Игорь Брынцалов.

Накануне Дня Защитника Отечества 30 участников специальной военной операции из «Санатория „Звенигородский“ посетили экскурсию в Музее „Зоя“. Экскурсия состоялась в рамках проекта „Единой России“, посвященного социокультурной реабилитации бойцов, проходящих лечение.

«Наши защитники — это несокрушимая стена, оберегающая интересы и безопасность нашей Родины. Их доблестный труд — залог мирного неба над головой. Особые слова — участникам специальной военной операции и их родным. Вы — меч и щит, кующие правду и справедливость. Вы — несокрушимая твердыня нашей Родины», — сказал региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын подчеркнул, что во все времена русский народ проявлял невероятную силу духа, самоотверженность и героизм.

«История нашей страны — это история побед, одержанных благодаря мужеству и единству. Сегодня, как и века назад, наши воины демонстрируют высочайший уровень профессионализма, стойкости и преданности Родине», — прокомментировал Перепелицын.

В Московской области прошло множество мероприятий, среди них — открытие «Парт Героя» и муралов, посвященные Героям и защитникам страны, Уроки мужества, возложения цветов и митинги, а также поздравления участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, в Егорьевске и в Истре открыли «Парты героя». В Егорьевске она посвящена выпускнику школы № 2 Дмитрию Кутакову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Дмитрий Кутаков отправился исполнять свой воинский долг в зону проведения специальной военной операции. Служил в Донецкой народной республике в 132 бригаде, был сапером инженерно-саперной роты. В одном из боёв в районе Новобахмутовки был ранен в голову, попал в госпиталь в городе Ждановка Горловского района. После выписки Дмитрий снова вернулся на передовую, вступил в штурмовую бригаду. 24 апреля 2023 года он погиб в бою. Указом Президента России от 25 сентября 2024 года Дмитрий Кутаков был награждён Орденом Мужества посмертно.

В Истре «Парта героя» посвящена выпускнику Костровской школы Эдуарду Ступину, погибшему при исполнении воинского долга в зоне СВО. Открыла мероприятие депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова.

«Мы все сегодня переживаем сложные времена, и все верим в Победу. К сожалению, есть семьи, которые понесли тяжёлое бремя, потеряв мужей, сыновей, защищавших своё Отечество. Сегодня мы открываем „Парту Героя“ парня, который жил в Кострово, окончил школу, был достойным человеком и добровольцем ушёл в зону спецоперации защищать нашу Родину. В Подмосковье в рамках данного проекта в каждом округе открываются парты Героев, в том числе и Великой Отечественной войны», — сказала в своём выступлении Лидия Антонова.

В преддверии праздника секретарь ленинского отделения «Единой России», глава округа Станислав Каторов встретился с бойцом роты подвоза горючего с позывным Шмель из города Видное. Станислав Каторов передал необходимое оборудование для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО — квадрокоптер Мавик с аккумулятором и зарядным устройством.

«Ребята из третьего танкового батальона Кантемировской дивизии обратились в конце декабря с просьбой помочь в приобретении техники для мониторинга местности. Квадрокоптеры — это не просто оборудование, это глаза наших бойцов, их безопасность и жизнь. По их словам, наличие такой техники позволяет оперативно выявлять угрозы, корректировать передвижение и минимизировать риски. Каждое переданное устройство — это шанс сохранить жизни наших ребят», — поделился Станислав Каторов.

В Солнечногорске местное отделение «Единой России» организовало автопробег. Колонна из ста автомобилей, украшенных яркими флагами, с гордостью проехала по основным улицам города.

Старт этому масштабному автопробегу дал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Целью нашего автопробега — выразить поддержку людям Донбасса и почтить защитников Отечества. Всех, кто принял участие в автопробеге, объединило чувство ответственности за будущее страны. Впереди ещё много побед, и вместе мы сможем добиться большего», — сказал Михальков.

Молодогвардейцы Подмосковья также организовали праздничные мероприятия, митинги и возложения, а также поздравили военнослужащих специальной военной операции. В Медицинском центре филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко Минобороны России в Богородском, где сейчас проходят лечение наши военнослужащие, активисты привезли бойцам подарки, гуманитарную помощь и передали поздравления от главы Богородского городского округа с Днём защитника Отечества.