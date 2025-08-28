В Московской области наградили победителей «Диктанта Победы»

В Военно-техническом музее Московской области в Черноголовке состоялось торжественное награждение региональных победителей Международного исторической акции «Диктант Победы» «Единой России»». На нем также присутствовали финалисты и организаторы уникальных площадок, передает пресс-служба партии.

Церемонию награждения открыл депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев, при участии депутата Госдумы Александра Толмачева.

«В этом году диктант был очень сложным: 25 вопросов охватывали историю Великой Отечественной войны, а часть касалась современной истории — специальной военной операции. С каждым годом уровень подготовки участников растёт, и количество грамотных работ увеличивается», — отметил Владимир Вшивцев.

В свою очередь Александр Толмачев отметил, что Подмосковье является одним из лидеров по числу финалистов «Диктанта Победы».

«Московская область вновь демонстрирует лидерство, у нас самое большое количество победителей „Диктанта Победы“. Это закономерно, ведь и участников у нас больше всего. Это прекрасно показывает, что мы не только знаем и изучаем свою историю, но и отдаем дань уважения прошлому, подавая достойный пример молодому поколению», — добавил парламентарий.

Среди награжденных — Алексей Годунов из Истры, принявший участие в акции на базе общеобразовательной школы. Он подчеркнул, что данная акция очень важна в разрезе воспитания молодежи: «Акция очень нужна, так как позволяет молодежи и населению узнать больше об истории Великой Отечественной войны и современной истории.»

В ходе награждения Владимир Вшивцев вручил благодарственные письма организатором уникальных площадок. Так от имени аэропорта «Шереметьево» награду получила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Аэропорт Шереметьево присоединился к «Диктанту Победы» в 2023 году. Традиционно участниками акции становятся пассажиры и гости аэропорта, студенты и курсанты ведущих учебных заведений Москвы, общественные деятели, сотрудники — медики, диспетчеры, спасатели, работники наземных служб, а также члены летных экипажей авиакомпаний.

Добавим, что в текущем году «Диктант Победы» прошел уже в седьмой раз, собрав рекордное количество участников — 69 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Для проведения акции было организовано 1372 площадки, включая 9 уникальных локаций. Среди них — музей «Бородино», аэропорт «Шереметьево», Перемиловская высота, Государственный Военно-Технический Музей, музей «Зоя», Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, центр «Авангард» в парке «Патриот» и Главное управление Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.