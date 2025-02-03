В Московской области для участников СВО и их семей вступила в силу допмера поддержки

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова рассказала о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам Карзубовой, все уровни власти ведут работу по всесторонней поддержке тех, кто встал на защиту нашей Родины.

«В Московской области семьи наших героев могут рассчитывать на выплаты, льготы при устройстве детей в детские сады, бесплатное питание в школах, возможность получения средне-специального и высшего образования на бесплатной основе», — сказала Карзубова.

Она отметила, что работа в этом направлении не прекращается и сейчас прорабатываются дополнительные меры поддержки для военнослужащих по контракту.

«Например, с 1 января 2025 года в Московской области для участников специальной военной операции и для семей начала действовать дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей взамен обеспечения земельными участками», — прокомментировала парламентарий.

Депутат Мособлдумы подчеркнула, что военная служба по контракту обеспечивает стабильность и гарантии.

«От 4 750 000 рублей полагается каждому контрактнику за первый год с учетом выплат Правительства Московской области и Министерства Обороны Российской Федерации. Денежное довольствие в месяц составляет от 210 тыс. рублей. Также важным преимуществом службы по контракту являются социальные гарантии и льготы, которые получают как сами военнослужащие, так и их семьи», — рассказала Татьяна Карзубова.

Она добавила, что регулярно проводит встречи с контрактниками, которые приезжают в отпуска.

Она также отметила удобство пункта отбора граждан на службу по контракту. Который находится в Балашихе.

«В Московском областном пункте к отбору граждан на службу по контракту подходят комплексно, организовывается весь цикл мероприятий от прибытия гражданина до убытия его уже в статусе контрактника в войска. Здесь работает подготовленный штат специалистов, что обеспечивает качественное проведение всех этапов отбора», — заключила Татьяна Карзубова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.