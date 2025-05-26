В Московской области дан старт экологической акции «Чистый лес»

В Подмосковье уже третий год подряд проходит масштабная экологическая акция, целью которой является улучшение состояния природных территорий и повышение экологической сознательности граждан. Акция будет проходить на территории Московской области в течение всего летнего сезона, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам координатора партпроекта «Чистый лес», депутата Мособлдумы Владимира Шапкина, планируется очистить от валежника порядка 30 га земель лесного фонда. В акции примут участие 18 муниципалитетов региона.

«За два года проведения акции на территории Московской области уже очищено более 50 лесных участков, собрано порядка одной тысячи кубометров валежника.Лес — это наше общее достояние, и его сохранение — задача каждого из нас. Участники акции не только собирают мусор и сухой валежник, но и высаживают новые деревья, а также проводят просветительские мероприятия для местных жителей. Каждый выход на природу должен быть не только приятным, но и ответственным, ведь природа нуждается в нашем внимании и заботе», — подчеркнул Шапкин.

Он добавил, что в этом году организаторы планируют привлечь еще больше местных жителей и активистов, чтобы расширить масштабы акции и охватить новые территории.

В рамках акции «Чистый лес» единороссы, волонтеры, представители местных органов власти и неравнодушные жители региона собираются для проведения субботников, очистки лесов от мусора и восстановления природных экосистем. Первые мероприятия прошли 24 и 25 мая в четырех городских округах Московской области.

Так, в Химках общественники, молодогвардейцы и депутаты «Единой России» вместе с сотрудниками Комитета лесного хозяйства расчистили зелёную зону микрорайона Школьный деревни Брёхово от сухостоя, валежника и мусора. В субботнике приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава Химок Елена Землякова, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и муниципальные депутаты.

«Подобные акции позволяют не только навести порядок, но и напомнить каждому: экология начинается с личного участия. Спасибо всем, кто вышел сегодня — вместе мы делаем важное дело», — отметил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Участников субботника подбадривали выступления артистов, а в конце все смогли восстановить силы с помощью гречневой каши и вкусного чая.

В Орехово-Зуевском городском округе уборка состоялось на живописной территории деревни Коротково вблизи популярного пляжа «Золотые пески». В ходе акции участники расчистили значительный участок леса от валежника и бытового мусора, удалили сухостой. Уникальным элементом акции стала не только уборка территории, но и целенаправленная заготовка дров для ветеранов, которые проживают в частных домах Орехово-Зуевского округа.

«Деревня Коротково, а именно пляж „Золотые пески“, пользуется большим спросом не только у местных жителей, но и у гостей городского округа. Здесь гуляют и проводят досуг. Участники акции с увлечением работали на экологическом субботнике, проявляя свою активную жизненную позицию, единодушие и стремление к общим целям: поддержание чистой и безопасной экологической среды», — сказал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в местном Совете депутатов Дмитрий Нестеров.

Вблизи деревни Шолохово городского округа Мытищи в акции приняли участие 160 человек, среди которых были депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев и исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко. Благодаря слаженным усилиям всех участников удалось собрать 60 кубометров древесины.

«Забота об окружающей среде — это наш общий долг. Благодарю всех участников, кто не пожалел своего времени и сил, чтобы помочь очистить наш лес. Уверена, что вместе мы сможем сделать Мытищи еще чище и красивее», — сказала Анжелика Бутенко.

А городской округ Талдом уже в третий раз присоединился к экологической акции «Чистый лес», которая прошла в деревне Кушки. Там собрался экологический десант в составе депутатов-единороссов, председателя Совета депутатов муниципалитета, руководителя фракции «Единой России» Михаила Аникеева, исполнительного секретаря местного отделения партии Евгении Юриной, членов и сторонников партии «Единая Россия», волонтеров МГЕР, неравнодушных жителей округа, в общей сложности более 50 человек.

«Чистый и здоровый лес — это своего рода зеленый богатырь. И сила этого зеленого богатыря намного превосходит значимость его как источника сырья. Достаточно сказать, что благодаря зеленым массивам компенсируется возрастающий расход кислорода и пресной воды — сохраняется и закрепляется глобальный баланс биосферы», — отметил в своем выступлении Михаил Аникеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.