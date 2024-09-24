В Московский регион минувшей ночью вновь пришли заморозки

На территории Московского региона в ночь на вторник вновь зафиксировали заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

На старой территории столицы при этом температура не опускалась ниже нуля, на метеостанции ВДНХ наблюдалось плюс 3,2 градуса. А в Новой Москве минимальное значение — минус 0,8 градуса — термометры показали в Михайловском.

В Подмосковье заморозки были преимущественно на востоке. Самой холодной точкой опять стали Черусти, там похолодало до минус 2,5 градуса.

В ночь на 25 сентября температура продолжит расти, и в Московском регионе практически не прогнозируется заморозков. Они будут возможны лишь в отдельных местах на востоке Подмосковья.