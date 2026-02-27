В московских исторических парках специалисты улучшили качество мобильной связи

В музее-заповеднике «Коломенское», а также в Люблинском парке инженеры компании «МегаФон» провели работы, благодаря которым гости этих популярных столичных зеленых зон смогут наслаждаться музыкой и просмотром видео при средней скорости 130 Мбит/с, сообщила пресс-служба оператора.

Обе локации любимы москвичами и являются настоящими хранителями отечественной истории. Например, дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском был возведен еще в 17-м веке, а живописная усадьба Дурасова с прудом и прогулочными аллеями в Люблине — в 19-м. Ежегодно сюда приезжают тысячи людей: здесь проводятся фестивали, отмечаются городские праздники и организуются спортивные состязания. Такой поток посетителей создает значительную нагрузку на телекоммуникационное оборудование.

Чтобы обеспечить надежное соединение в часы наибольшего наплыва людей, технические специалисты задействовали комбинацию низких и высоких частот. Такой подход позволяет не только повысить пропускную способность сети, но и гарантировать уверенный сигнал во всех уголках парков, включая самые отдаленные дорожки. Кроме того, была внедрена технология VoLTE, которая улучшает четкость голоса и сокращает время установления соединения при звонках.

«В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети. Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.