сегодня в 13:34

В Моске и области объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана и гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве из-за гололедицы, а в Подмосковье — из-за гололедицы и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице период предупреждения о гололедице продлится до 21 часа 15 января. На дорогах будет опасно.

В Подмосковье предупреждение о гололедице сохранится до 00 часов 16 января. Также с 21 часа 14 января до 9 часов 15 января в отдельных районах ожидается туман с отложением изморози.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптики спрогнозировали, что снег накроет Москву и область 14 января, ожидается появление гололедицы. Температура днем составит от минус 8 до минус 6 градусов.

