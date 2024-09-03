В Морозовской школе Орехово-Зуева состоялся диалог «100 вопросов взрослому»

В День знаний депутат Госдумы Геннадий Панин встретился с учениками Морозовской школы в Орехово-Зуеве. Ребята смогли задать интересующие вопросы и поближе познакомиться с депутатом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общались на разные темы, обсудили важность учителей в жизни школы, любимые предметы и даже запланировали экскурсию в Госдуму. Правом отказаться от трех вопросов Геннадий Олегович не воспользовался, старался обсудить со школьниками все.

В ходе общения ребята поближе познакомились с Геннадием Олеговичем, узнали не только о его работе, но и о школьных годах. А после встречи сделали традиционное фото на память.

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