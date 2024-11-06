В Мордовии завершается строительство комплекса для обработки отходов, рассчитанного на 180 тысяч тонн ежегодно, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

В скором времени начнет функционировать объект под названием «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов». В рамках рабочей встречи, состоявшейся 5 ноября, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов обсудили прогресс в возведении комплекса, а также проанализировали другие проекты, связанные с системой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

В августе 2023 года начались работы по возведению комплекса в Лямбирском районе Мордовии. К концу данного месяца планируется завершить поставки необходимого оборудования для объекта, а сама стройка находится на финальной стадии. Помимо этого, на встрече с главой Мордовии обсуждалось и финансирование других инфраструктурных инициатив, направленных на достижение целей национального проекта «Экология» и развитие экономики замкнутого цикла, пояснил Денис Буцаев.

На встречи поднимались вопросы, касающиеся финансирования объектов для утилизации и захоронения ТКО в Лямбирском районе, а также мусоросортировочного комплекса в Краснослободском районе.

Артем Здунов отметил, что в Мордовии системно оказывается внимание обращению с твердыми коммунальными отходами: благодаря раздельному сбору мусора сокращаются объемы ТКО, поступающие на полигоны; полностью обновлен парк контейнеров, проводится рекультивация свалок. Уделяется внимание воспитанию у молодого поколения экологической грамотности через занятия в школах. Мордовия стала одним из первых регионов, начавших внедрение новой системы обращения с отходами, и в настоящее время активно занимается созданием масштабного мусоросортировочного комплекса и других объектов утилизации и захоронения ТКО.

Компосная линия на полигоне будет иметь мощность обработки в 63 тыс. тонн ежегодно, а полная мощность составит 120 тыс. тонн. Проект оценивается в 2,39 млрд рублей. Мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на 30 тыс. тонн в год, стоит около 750 млн рублей. Проектная документация для обоих объектов готова, финансирование может быть обеспечено за счет облигационного займа РЭО.