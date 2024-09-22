В Монино состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Антитеррор»

На базе Молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья» состоялась ежегодная военно-спортивная игра «АНТИТЕРРОР». Это мероприятие было организовано в память о трагических событиях, произошедших в школе в Беслане 1–3 сентября 2004 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В игре приняли участие команды из различных городских округов: Щёлково, Лосино-Петровский, Мытищи, Дзержинский и Орехово-Зуево.

Открыл игру и произнес приветственное слово директор МБУ «МСПЦ „Крылья“ Михаил Самошин. Он подчеркнул важность патриотизма, который объединяет молодежь нашей страны, а также отметил, что ребята и девушки должны поддерживать друг друга и активно участвовать в жизни своих организаций, привлекая в их ряды новых единомышленников.

Почетный гость соревнований, генерал-майор авиации, председатель Совета ветеранов р. п. Монино Серажим А.М., напомнил о трагических событиях в школе в Беслане и пожелал участникам быть мужественными и достойными гражданами своей страны.

Судья соревнований, специалист по работе с молодежью Лазутина А.К., подробно объяснила командам, как проходить испытания. Участникам предстояло преодолеть марш-бросок протяженностью около 3 км, на пути которого их ждали различные препятствия и этапы.

По итогам игры места распределились следующим образом: 1 место — команда «Штандарт» из г. о. Мытищи; 2 место — команда «Патриот» из г. о. Лосино-Петровский; 3 место — команда «Триглав» из г. о. Дзержинский.

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