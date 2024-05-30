В модельной библиотеке Шатуры прошла встреча в формате выездной администрации

В модельной библиотеке г. о. Шатура состоялась встреча с горожанами. Во время выездных администраций жители имеют возможность обратиться к представителям власти, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильным специалистам с вопросами по любой тематике: от жилищно-коммунальной до проведения досуга, сообщается на сайте администрации горокруга.

Люди интересовались ремонтом лестниц в подъезде многоквартирного дома № 33, расположенного по проспекту Ильича. Представители ответственных служб пообещали в ближайшее время провести обследование и внести объект в план работ.

Шатурянку Татьяну волновало отсутствие кинотеатра в городе. Ее семья раньше часто ходила смотреть фильмы и мультфильмы в кинозалы, расположенные в торговом центре. По словам заместителя главы Василия Косолапова, частные инвесторы не готовы вкладываться в малорентабельный бизнес.

Также на выездную администрацию пришли люди, которые озвучили свои общие проблемы. В частности, они просили отремонтировать пешеходный мост через р. Поля в д. Воронинская и привести в порядок дорогу в данном населенном пункте. В ответ профильные специалисты обещали найти возможность для включения дороги в программу ремонта на следующий год, а мост взять на баланс и подготовить смету.

Встречи с жителями округа регулярно проводятся во всех населенных пунктах, а озвученные вопросы берутся на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.