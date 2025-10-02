В моде естественность: на маркетплейсах россиянки скупают лобковые парики

сегодня в 09:13

Жительницы России начали массово скупать лобковые парики на популярных маркетплейсах. Причина в том, что появился тренд на естественность, а у женщин не растут волосы из-за лазерной эпиляции, сообщает Mash .

Лобковые парики стоят от 600 до 5 тыс. рублей. Конечная цена такого аксессуара зависит от его качества.

Под заказ могут сделать лобковый парик из натуральных волос. Но удовольствие не из дешевых — от 20 тыс. рублей.

Прикреплять парики девушки могут на особый клей. Изготовители обещают, что он не представляет опасности для слизистой и кожи.

