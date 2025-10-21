В мобильном ветпункте Подольска вакцинировали кошек и собак

В Подольске 20 октября чипировали и вакцинировали 4 домашних питомцев в передвижном ветеринарном пункте сотрудников Подольской участковой ветеринарной лечебницы на учебно-дрессировочной площадке «Плотина» в парке имени Виктора Талалихина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За время работы пункта специалисты чипировали и зарегистрировали двух собак и вакцинировали против бешенства двух кошек.

«Узнала об этой услуге в интернете. Моей Джесси восемь месяцев, она дворовая собака. Для меня было очень удобно приехать на дрессировочную площадку и сразу сделать необходимую процедуру. Все прошло быстро. Мобильные ветеринарные пункты — настоящая находка для занятых владельцев питомцев!» — сказала владелица животного Мария Бегас.

Такие выездные мероприятия регулярно проходят в парках и скверах Подольска. Узнать места и время их проведения можно по ссылке.

За полгода работы ветеринары вакцинировали более 1600 питомцев в парках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.