В мобильном приложении «МОе Подмосковье» стали доступны новые функции

В мобильном приложении «МОе Подмосковье» появилось обновление, в рамках которого улучшили функционал, а также добавили новые разделы, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Разработчики обновили интерфейс и улучшили поиск по всем областным проектам. Например, помимо общей информации о подмосковных библиотеках пользователи смогут ознакомиться с книжным каталогом, забронировать книгу и просмотреть афишу мероприятий, происходящих в библиотеке. Помимо этого, все желающие смогут записаться в клубные формирования подмосковных домов культуры, а также получать информацию о предстоящих событиях.

Мобильное приложение «МОе Подмосковье» — это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Сервис обеспечивает мгновенный доступ к сведениям о парках, кружках, секциях и культурно-досуговых мероприятиях региона, а также предоставляет удобный механизм записи на выбранные события.

В приложении «МОе Подмосковье» появилось обновление, позволяющее узнать подробности об объектах на территории подмосковных парков. Пользователи могут воспользоваться пунктом «Достопримечательности», благодаря которому можно получить информацию об исторических зданиях, арт-объектах, памятниках и других уникальных местах на территории подмосковных парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.