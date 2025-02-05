В многоквартирном доме в Коломне идет капитальный ремонт кровли

В Коломне на улице Фурманова в доме № 4 идет капитальный ремонт кровли. Старый материал крыши уже сильно изношен, поэтому рабочие устанавливают новое покрытие — фальцевое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот вид кровли отличается высокой прочностью: он устойчив к перепадам температуры, воздействию влаги, коррозии и ветровым нагрузкам. Благодаря специальной системе крепления металлических листов крыша будет полностью герметичной.

Одновременно с заменой кровли обновляют утеплитель, который со временем утратил свои теплоизоляционные качества. Новые материалы обеспечат улучшенное сохранение тепла и защиту от проникновения влаги. Сейчас работы находятся в активной фазе, отремонтировано около двух третей крыши.

Капитальный ремонт стартовал в ноябре, и, согласно планам подрядчика, должен закончиться в этом месяце. Дом № 4 входит в число 36 объектов Городского округа Коломна, включенных в трехлетнюю программу капремонта, которая также предусматривает замену лифтов, утепление фасадов и обновление инженерных систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.