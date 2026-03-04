В многоквартирном доме Солнечногорска провели комплекс мер для повышения качества воды

Сети водоснабжения промыли в доме № 1 по улице Крупской в Солнечногорске 3 марта. Специалисты удалили накопившиеся отложения из труб с помощью воды под высоким давлением, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это улучшило качество питьевой воды для жителей.

Решение о данных работах было принято на встрече представителей администрации с жильцами, которые сообщили о наличии примесей железа в воде из крана.

Промывку внутридомовых сетей осуществляла управляющая организация «УК Креатив», а внешних — Муниципальное казенное предприятие «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства».

«По результатам отмечается улучшение качества питьевой воды, которая поступает жителям. Кроме того, промывка защищает трубопровод от воздействия коррозии. Дополнительно были взяты пробы воды для проведения лабораторного анализа, чтобы подтвердить ее соответствие нормативам», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Как сообщил начальник управления ЖКХ Никита Иванов, запланировано обследование водозаборного узла и станции водоподготовки для выработки дальнейших мер по улучшению качества воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.