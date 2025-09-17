В мкр Углич Сергиева Посада строят тротуар по просьбам жителей

В мкр. Углич в Сергиевом Посаде у домов № 101, 101А, 101Б, 102 по просьбам жителей строят новый тротуар. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Углич — один из самых густонаселенных городских кварталов. В этой части расположено 2 детских сада и две школы. По словам жителей, ходить с детьми было просто небезопасно: машины то и дело маневрируют по дворовым проездам. Вдобавок к этому, здесь находятся два супермаркета, к которым подъезжают большегрузы.

Новый тротуар, который обезопасит пешеходов, имеет протяженность порядка 100 метров. Работы финансируются за счет местного бюджета. Сейчас на локации уже снят грунт, техника трамбует песчаную подушку. Впереди — демонтаж и перенос опор освещения, установка бортового камня и укладка асфальта.

Ход строительства тротуара посмотрела глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова. На месте она поговорила с подрядчиками МБУ «Благоустройство СП», пообщалась с жителями. Люди довольны благоустройством, которое ведется в микрорайоне.

В Сергиево-Посадском округе за летний сезон отремонтировано свыше 24 км дорог. Особое внимание уделили сельским территориям. Масштабный ремонт позволил муниципалитету войти в топ-5 по протяженности обновленных дорог в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.