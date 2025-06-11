В мкр Парковый Подольска заменили почти 1 км тепловых сетей

В Парковом микрорайоне Подольска по госпрограмме заменили почти 1 000 метров тепловых сетей. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел выездной осмотр участков, где идут работы по восстановлению благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На многих локациях уже провели обратную засыпку. Ведется укладка асфальта, тротуарной плитки. Артамонов задал ряд вопросов представителям подрядной организации по качеству работ и обсудил с ними ряд нарушений, которые необходимо устранить.

«Поручил усилить контроль, не затягивать сроки и соблюдать аккуратность. Наша задача, чтобы после модернизации теплосетей территория снова стала комфортной: чистой, безопасной, приятной для жизни и прогулок. Работы должны быть завершены не позднее 1 июля», — сказал Артамонов.

До конца текущего года по госпрограмме в Подольске полностью обновят почти 24 км тепловых сетей. Это один из самых масштабных проектов модернизации систем теплоснабжения в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.