В мкр Болшево Королева благоустроили «народную тропу»
Фото - © администрация Королёва
В округе Королев ведутся масштабные работы по благоустройству популярных среди жителей пешеходных дорожек, известных как «народные тропы». Всего в этом году будет благоустроено 12 таких маршрутов. На одном, наиболее востребованном, в мкр. Болшево от дома 18/3 по улице Комитетский лес — Пушкинская, дом № 15, работы уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности. После завершения всех работ королевцы смогут быстрее и комфортнее добираться до социальных объектов и остановок общественного транспорта.
Работы в нашем городе проходят по программе губернатора Андрея Воробьева «Пешком» по следующим адресам:
- микрорайон Первомайский, Большой тупик, дом № 1/5;
- улица Пушкинская, дом № 3;
- вдоль улицы Болшевская;
- улица Пионерская, дом № 20;
- улица Чайковского, дом № 24;
- проспект Космонавтов, дом № 40;
- проспект Королева, дома № 2А, 6А, 6В;
- от дома № 18/3 по улице Комитетский лес до дома № 15 по улице
Пушкинская;
- от дома № 1 по Калининградскому проезду;
- от дома № 7 по улице Кооперативной до улицы Исаева;
- между домами № 3 и 5 по улице Корсакова;
- от ж/д переезда по улице Станционной, 73 до остановки «Станционная улица».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.