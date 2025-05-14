В мкр Болшево Королева благоустроили «народную тропу»

В округе Королев ведутся масштабные работы по благоустройству популярных среди жителей пешеходных дорожек, известных как «народные тропы». Всего в этом году будет благоустроено 12 таких маршрутов. На одном, наиболее востребованном, в мкр. Болшево от дома 18/3 по улице Комитетский лес — Пушкинская, дом № 15, работы уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности. После завершения всех работ королевцы смогут быстрее и комфортнее добираться до социальных объектов и остановок общественного транспорта.

Работы в нашем городе проходят по программе губернатора Андрея Воробьева «Пешком» по следующим адресам:

микрорайон Первомайский, Большой тупик, дом № 1/5;

улица Пушкинская, дом № 3;

вдоль улицы Болшевская;

улица Пионерская, дом № 20;

улица Чайковского, дом № 24;

проспект Космонавтов, дом № 40;

проспект Королева, дома № 2А, 6А, 6В;

от дома № 18/3 по улице Комитетский лес до дома № 15 по улице

Пушкинская;

от дома № 1 по Калининградскому проезду;

от дома № 7 по улице Кооперативной до улицы Исаева;

между домами № 3 и 5 по улице Корсакова;

от ж/д переезда по улице Станционной, 73 до остановки «Станционная улица».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.