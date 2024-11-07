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В Минстройкомплекса Подмосковья поступило 175 обращений граждан за октябрь

За октябрь 2024 года в министерство строительного комплекса Московской области поступило 175 обращений граждан, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Большинство из них касались сроков и механизмов переселения граждан из аварийного жилья. За месяц жители оставили 94 обращения о расселении аварийных домов, 41 обращение поступило по вопросам строительства социальных объектов. И по другим тематикам поступило 40 обращений.

Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы в установленные сроки.

Всего с начала года с заявлениями обратилось 1900 жителей Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.