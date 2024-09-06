В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о полезных свойствах тыквы

Аграрии региона продолжают сбор урожая. На текущий момент в Подмосковье собраны овощи открытого грунта с площади 2,4 тысяч га, убрано свыше 30% от общего плана. Собирается картошка, кабачки, капуста и спелая, сладкая тыква, богатая каротином. Именно благодаря каротину она имеет такой оранжевый цвет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Тыква является источником природных антиоксидантов и растительного белка, богата витаминами группы A, В, С, E и микроэлементами — калием, магнием, кальцием и железом.

Особенную пользу представляют тыквенные семечки — настоящая кладезь витаминов и микроэлементов. За счет наличия калия, магния и аминокислот они нормализуют работу сердца. Употребление семечек тыквы поможет при депрессии и проблемах с бессонницей за счет наличия магния и аминокислот в их составе, а именно L-триптофана, источника серотонина.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, сезонные овощи и фрукты можно приобретать без опасений на региональных рынках и ярмарках. Ветеринарные специалисты контролируют качество продукции, берут пробы и проводят исследования. Приобретать товары вдоль дорог или в точках несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья. В таких местах никто не сможет дать гарантию в качестве продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.