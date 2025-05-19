В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как выбрать спелые ягоды клубники

В Подмосковье свежая клубника представлена на прилавках розничных торговых сетей, ярмарках и рынках. Клубника (земляника садовая) богата витаминами C, A, Е, В-группы, а также содержит калий, магний, железо и другие минералы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В настоящее время в ассортименте — ягоды, выращенные в южных регионах России, а также импортная клубника. В Подмосковье первый урожай земляники садовой созреет летом — в регионе производством плодово-ягодных культур занимаются более 20 организаций. Например, ООО «Плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховской, ООО «Коломенская ягода», ООО «Русская ягода» в Луховицах и другие.

Чтобы выбрать спелую клубнику, при покупке необходимо обратить внимание на цвет — ягода должна быть однородного яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей. Зеленые пятна или белый кончик плода — признак незрелости. Листья, обрамляющие ягоду, не должны быть сухими или желтыми, а упаковку лучше выбирать из картона, дерева или пластика.

В министерстве не рекомендуют приобретать продукцию в незаконных торговых местах без соответствующей документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.