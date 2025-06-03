В Минэкологии Подмосковья сообщили, что нападения ворон не представляют угрозы для популяции сов

В Минэкологии Московской области участились обращения от обеспокоенных жителей, которые наблюдают конфликты между воронами и совами. Но тревожиться за судьбу популяций сов не стоит: столкновения — естественное явление в дикой природе, не несущее серьезной угрозы благополучию этих благородных птиц. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Несмотря на то, что вороны могут проявлять агрессию по отношению к совам, особенно в период защиты потомства, эти столкновения, как правило, не приводят к серьезным последствиям. Совы — очень сильные и опытные хищники. Они прекрасно знают, как постоять за себя, и в случае необходимости всегда могут просто улететь, выбрав более безопасное место», — заверил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Весной совы часто перемещаются в городские и пригородные территории, где легче охотиться на грызунов. Вороны, живущие колониями, воспринимают сов как конкурентов и пытаются прогнать их со своей территории. Конфликты с воронами — это, скорее, проявление территориального поведения, чем реальная угроза для жизни сов.

В Московской области самый распространенный вид совообразных — ушастая сова, реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, а также обитает 6 видов, занесенных в Красную книгу региона, среди них: филин, сплюшка, домовый сыч, длиннохвостая и бородатая неясыти, ястребиная сова. В отличие от них, серая ворона — вид, хорошо приспособленный к жизни рядом с человеком и не нуждающийся в специальных мерах охраны. Иногда для поддержания экологического баланса необходимо регулировать популяцию ворон, в первую очередь, сокращая доступность пищевых отходов — основного источника их питания в городах. Однако, недооценивать роль вороны тоже не стоит: эти птицы выполняют важную санитарную функцию, очищая территорию от погибших птиц и других органических остатков.

Временные конфликты с воронами не угрожают популяциям сов в Московской области. С окончанием сезона размножения, совы постепенно возвращаются в свои привычные места обитания за пределами городов, к своей обычной охоте и жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.