В Минчистоты Подмосковья взяли на контроль 10 обращений граждан региона

Отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках личного приема взяли на контроль порядка 10 обращений жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В числе вопросов: ненадлежащее управление организациями многоквартирными домами, проведение общих собраний собственников по смене компаний, соблюдение требований жилищного законодательства и другие.

Так, жители Красногорска обратились для решения ситуации неработающей системой противопожарной безопасности в многоквартирном доме. Муниципалитету и инспекторскому составу дано поручение организовать выездное мероприятие на место при участии сотрудников МЧС и принятия соответствующих мер реагирования.

Заявители из Балашихи в ходе приема задали вопрос о законности начислений за установку приборов учета. Управляющая организация добровольно устранила строительный недостаток за застройщика. По итогу приема решено взыскать сумму за установку счетчиков с застройщика, так как это входит в его обязанности.

Жительница округа Химки обратилась по вопросу ненадлежащего содержания придомовой территории. В ходе приема инспекторскому состава было дано поручение провести контрольно-надзорное мероприятие для устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Ознакомиться с графиком личного приема в Министерстве можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.