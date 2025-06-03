В Минблагоустройства Подмосковья рассказали о готовности парков к летнему сезону

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о новых зонах отдыха и о готовности парков к летнему сезону, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы ежегодно благоустраиваем порядка 100 новых, красивых мест в регионе. В их числе: набережные, площади, скверы, парки, лесопарки. В этом году в наших планах — 134 объекта. Уже в этом месяце мы открываем девять новых пространств, среди которых набережная реки Нара в Наро-Фоминске, парк «Сказка» в Протвино, Ильинский пруд в Раменском и другие. Кроме того, у нас в этом году новое мероприятие — благоустройство 58 малых скверов в рамках дотаций в муниципалитеты. К 30 сентября все эти территории должны закончить», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году в регионе пройдет благоустройство 15 парков. Уже в июне откроется Городской парк в Ивантеевке, где для посетителей всех возрастов обустроят новые детские и спортивные площадки. Кроме того, в парке появятся зоны для барбекю и площадки для выгула собак.

А в парке Талалихина появятся амфитеатры у воды, пирсы, пляжная зона, пешеходные и велосипедные дорожки, лестничные спуски, зоны отдыха, детская площадка и качели.

С 2021 года в регионе успешно реализуется программа «Парки в лесу», направленная на благоустройство лесных территорий, которые уже пользуются спросом, но не имеют развитой инфраструктуры для отдыха и занятия спортом.

«В Подмосковье много лесных территорий, где любят проводить время жители и гости. Уже четвертый год мы реализуем программу „Парки в лесу“. Мы создаем благоустроенные пространства в лесах, делая их комфортными и безопасными. В этом году мы благоустраиваем 10 лесных зон», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках программы создается дорожно-тропиночная сеть, параллельно дорожки, используемые зимой для прокладки лыжных маршрутов, а летом — для велосипедных и беговых прогулок. Также организуются площадки для занятий спортом, игр и отдыха детей.

Новая благоустроенная территория появится в Кучинском лесопарке в Балашихе, продолжатся работы в Пироговском лесопарке в Мытищах и Банном лесе в Пушкинском округе. В лесопарковой зоне «Новая Трехгорка» в Одинцово оборудуют спортивные и детские площадки, уютные зоны для мангала, площадки для выгула собак, павильоны для мастер-классов, а также организуют прокат велосипедов и самокатов.

Кроме того, в Подмосковье будет обустроено 13 пешеходных зон и площадей. В Егорьевске продолжается благоустройство сквера «60 лет Победы» — победителя VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сквер разделен на две основные зоны: пешеходную и сам сквер, расположенный между двумя микрорайонами. Здесь появятся спортивные и детские площадки, зоны для проведения мероприятий, фонтан в виде пятиконечной звезды и аллея со стендами, рассказывающими об истории города и выдающихся жителях Егорьевска.

В Талдоме благоустроят площадь Карла Маркса. Там создадут пешеходную зону с вечерней подсветкой, точками питания, историческими плакатами, скамейками и фигурным озеленением.

Также в этом году проходит работа и над обликом набережных, в планах 11 территорий у воды. Так, в Люберцах завершится благоустройство парка «Дружба». А в Нахабино пройдет благоустройство «Торфяного Озера».

Кроме того, в этом году в Московской области по губернаторской программе установят 123 новых детских игровых площадки. На 612 детских игровых комплексах заменят устаревшее оборудование. Торжественное открытие семи новых детских игровых площадок состоялось 1 июня в честь Международного дня защиты детей. Новые площадки появились в Наро-Фоминске, Подольске и Домодедово. Было много обращений на неисправность площадок, поэтому их постоянно обновляют. До 31 августа завершатся по ним все работы.

«Губернатор ставит перед нами важную задачу — сделать каждый округ комфортным, безопасным и интересным для жизни. В регионе создаются новые парки, строятся спортивные объекты, обновляются дома культуры, музеи и усадьбы, развивается внутренний туризм. Эти направления взаимосвязаны: обновляя центральные районы, необходимо создавать рядом парки и скверы и наполнять их мероприятиями. В рамках программы „Лето в Подмосковье“ в областных парках запланировано свыше 12 тысяч событий», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, на территории региона прошли фестиваль «Город танцует в парках» и «Город профессий» ко Дню защиты детей с раздачей мороженого. В мероприятиях приняло участие более 170 тыс. человек.

А в августе ожидаются фестиваль иллюзионистов и Кубок Московской области по брейк-дансу и хип-хопу. Также запланирован престижный шахматный фестиваль «Кубок Сергея Карякина», в котором примут участие более 4 тысяч участников и зрителей. Турнир открыт для всех возрастов с отдельными категориями награждения.

В этом году запускается пилотный проект по использованию искусственного интеллекта через камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». В программе участвуют 10 муниципалитетов, такие крупные как Балашиха, Клин, Одинцово, Ленинский и Подольск. Итоги будут 30 сентября. Со следующего года планируется внедрить эту систему во всех округах.

Ежегодно посещаемость парков значительно растет: в 2022 году парки посетили 57 млн человек, в 2023 году — 74 млн, а в 2024 году — 84 млн. С начала года парки уже приняли 36 миллионов посетителей. С увеличением числа посетителей растет и спрос на развитие сервисов и услуг. В настоящее время в парках функционируют 225 кафе и ресторанов, из которых 15 открылись с начала года, 774 точки питания, включая 48 новых, 114 пунктов проката, среди которых 14 новых, а также 589 аттракционов.

Так, 15 июня в лесопарке «Волкуша» в Лыткарино откроется ресторан «Ботаника». В настоящее время он работает в тестовом режиме. Ресторан «Ботаника» уже открыт для посетителей в парке Меленки в Павловском Посаде, а ресторан «Здрасте» действует в лесопарке «Высота» в Ленинском округе.

Кроме того, в парках Подмосковья функционируют 7 робокафе «Монти». Они расположены в городском парке Павловского Посада, парке «Елочки» в Домодедово, парке Пестовский в Балашихе и Центральном парке в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.