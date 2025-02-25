В микрорайоне Востряково Домодедова подвели итоги работ за 2024 год

В Домодедове продолжают рассказывать о проделанных работах в микрорайонах и административных округах. Начальник территориального отдела Наталья Шалаева рассказала о проделанной работе в микрорайоне Востряково в 2024 году, в том числе в рамках народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Наталья Николаевна доложила, что в 2024 году было проведено устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения по многим адресам: ул. 2-я Клубная, Речной, Молодежной, Февральской, Февральскому проезду, Школьному проезду, Октябрьской, д. 67, Луговой, д. 4, Янтарной, д. 1, в пожарном проезде у д. 13 — 19, ул. Свободы, от д. 55 до д. 60. Также в домах стало теплее: подведен газопровод к 100 домовладениям, осуществлен пуск в 117 жилых домов.

Помимо этого, в 2024 году провели капитальный ремонт сети отопления и ГВС по улицам Восточной и Ледовской. Жителям микрорайона стало еще комфортнее. На железнодорожной станции «Взлетная» обустроили тротуар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.