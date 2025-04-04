В микрорайоне Ожерелье города Кашира обновили тематические баннеры

В микрорайоне Ожерелье тематические баннеры «Чистота и порядок на территории», которые со временем выцвели, заменили на новые. Теперь в центре микрорайона на шести столбах размещены двухсторонние вывески новой тематики: «Знаковые места Ожерелья и Каширы», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Тему того, что будет изображено на плакатах, определяли ожерельевцы. Жители и гости теперь видят 24 изображения знаковых мест родного края. Баннеры размещены на улицах Ленина, Советская и Стадионная.

Изображения хорошо известны жителям: это достопримечательности, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и иные значимые для населения объекты. В их числе — здание вокзала и железнодорожная станция Ожерелье, Дом культуры, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, парк «Дубовая роща», Никитский монастырь и другие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.