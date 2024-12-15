В микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского прошла выездная администрации

Глава округа, профильные заместители, руководители структурных подразделений и депутаты ответили на вопросы жителей.

Самая интересующая тема посельчан — улучшение качества воды. Министерство ЖКХ Московской области совместно с администрацией городского округа Лосино-Петровский, ГУП МО «КС МО», ГК «СУ — 22» разработали дорожную карту, включающую комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения. На данный момент ведутся предварительные расчеты, производится регулярный отбор проб и промывка сетей. А также организован подвоз питьевой воды.

На 2025–2026 годы запланирована установка станции обезжелезивания и работы по закольцовке водопроводных сетей с посёлками Аничково, Юность и Биокомбинат.

Жители беспокоятся, что отходы тонкосуконной фабрики перевозят через двор жилого дома № 7 улицы Набережной. Трактор разломал пешеходную дорожку. Сотрудники администрации осуществят комиссионный выезд для определения фактического состояния дорожного покрытия. После чего во втором квартале 2025 года будут проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия на всей протяженности этого проезда.

Важная тема для посельчан — благоустройство территории у родника по улице Дзержинского. Первый этап, включающий в себя обустройство спускной системы с пандусом, уже реализован. Следующим этапом станет обустройство парковочного пространства, реконструкция дополнительной лестницы с пандусом и озеленение территории.

Посельчане обратились с просьбой увеличить количество транспорта в час-пик. Этот вопрос находится на контроле, в ближайшее время ожидается поставка новых автобусов на маршрут № 371 в количестве 4-5 штук.

Не менее важный вопрос — строительство автомобильной дороги по улице Березовая. Эти работы включены в план на следующий год.

Также жителей волнует вопрос строительства социально значимых объектов. В Лукино-Варино предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 1 100 мест с блоком дополнительного образования. Дата ввода в эксплуатацию — 2026 год.

Кроме того, ведется строительство поликлиники на 320 посещений в смену. Где предусмотрены отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Открыть поликлинику планируем в марте следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.