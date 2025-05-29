В микрорайоне Лопатинский Воскресенска отметили День соседей

Празднование «Дня соседей» прошло в сквере «Вишнёвый сад», расположенном в микрорайоне Лопатинский Воскресенска. На развлекательное мероприятие собрались жители всех возрастов, сооющили в пресс-службе округа.

«Лет двадцать назад, после очередного субботника, мы собрались за чашкой чая с баранками за столом во дворе дома по улице Центральной. С тех пор это стало доброй традицией: в конце мая проводить „День добрых соседей“ во дворах и скверах микрорайона», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г. о. Воскресенск Сергей Слепов.

Три года назад сквер стал основной площадкой для проведения праздника. Развлекательную программу для гостей организовали артисты театра ростовых кукол «Софит» из Дворца культуры «Юбилейный». Дети с удовольствием танцевали, пели и делали зарядку вместе с персонажами различных сказок, наслаждаясь при этом прекрасной погодой. Весь праздник прошёл в дружелюбной атмосфере, создавая ощущение единства и веселья среди соседей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.