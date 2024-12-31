В микрорайоне Истра-1 прошла волшебная дворовая елка
Фото - © Татьяна Прокофьева
В микрорайоне Истра-1 городского округа Истра прошел волшебный новогодний праздник. В центре события сверкала елочка-красавица, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Маленькие участники с большим удовольствием принимали участие в различных конкурсах и забавах. Мальчики и девочки с азартом соревновались в увлекательных играх, демонстрируя свои таланты и креативность. Каждый смог найти что-то по душе — от активных конкурсов до творческих заданий.
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