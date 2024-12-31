В микрорайоне Истра-1 прошла волшебная дворовая елка

Маленькие участники с большим удовольствием принимали участие в различных конкурсах и забавах. Мальчики и девочки с азартом соревновались в увлекательных играх, демонстрируя свои таланты и креативность. Каждый смог найти что-то по душе — от активных конкурсов до творческих заданий.

Дед Мороз, Снегурочка и яркие новогодние персонажи сделали этот день для ребят поистине веселым и незабываемым. Они поздравили детей с наступающим Новым годом и подняли настроение.

Волшебные моменты, подаренные Дедом Морозом и Снегурочкой, погрузили собравшихся в сказку и заставили поверить в чудеса. А сладкие подарки стали для детей настоящим новогодним сюрпризом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.