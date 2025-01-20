В микрорайне Родники открылась новая «СМ-Клиника»

В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей — вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.

Клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, гастро- и колоноскопию. Со временем также откроется кабинет рентгенографии.

Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.

Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

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