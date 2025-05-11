В Михаило-Архангельском храме села Шатово состоялась Божественная литургия и открытие мемориальных досок с именами Героев, павших в 1941 году под Серпуховом, защищая Москву. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Храм в Шатово — не просто свидетель истории, это святое место, пропитанное кровью и отвагой советских бойцов, отдавших свои жизни ради нашего будущего. И теперь, спустя десятилетия, их имена высечены в камне, чтобы мы помнили, какой ценой досталась нам мирная жизнь.

Благочинный иерей Дионисий Коськин и протоиерей Андрей Грицышин, настоятель Знаменской церкви в Дубровицах, возглавили службу, вознося молитвы за упокой душ павших воинов. В храме присутствовали потомки ополченцев, чьи сердца навсегда связаны с героической обороной южных рубежей Москвы.

«В год 80-летия Великой Победы, когда время неумолимо стирает границы прошлого, так важно остановиться и вспомнить тех, кто отстоял нашу землю, наш мир, нашу свободу. Имена Героев, увековеченные на мемориальных досках в Шатово, будут служить напоминанием о цене свободы и о мужестве тех, кто отдал свои жизни за нашу страну. Их память всегда останется в наших сердцах», — сказал заместитель главы Городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.