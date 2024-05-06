В МИД РФ пригрозили Великобритании ударами по базам
Фото - © Кристина Кормилицына / Здание министерства иностранных дел РФ в Москве/РИА Новости
Британского посла в России Найджела Кейси в понедельник вызвали в МИД РФ и выразили решительный протест из-за заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением английского оружия, сообщается на сайте министерства.
Дипломату в МИД жестко указали, что враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее заявленным словам Лондона при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они никогда не будут применяться по территории РФ. А затем глава МИД страны признал де-факту Англию стороной украинского конфликта.
Также в МИД подчеркнули, что Россия рассматривает слова британского министра как свидетельство серьезной эскалации конфликта и подтверждение увеличивающейся вовлеченности страны в военные действия.
Кейси также был предупрежден, что ответом на удары Киева с применением британского оружия по РФ могут стать любые военные объекты и техника Британии, которые находятся на Украине и за ее границами.
Посла призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях подобных враждебных шагов страны и быстро прямо опровергнуть воинственные высказывания Кэмерона.