В МИД РФ пригрозили Великобритании ударами по базам

Британского посла в России Найджела Кейси в понедельник вызвали в МИД РФ и выразили решительный протест из-за заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением английского оружия, сообщается на сайте министерства.

Дипломату в МИД жестко указали, что враждебный выпад Кэмерона противоречит ранее заявленным словам Лондона при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они никогда не будут применяться по территории РФ. А затем глава МИД страны признал де-факту Англию стороной украинского конфликта.

Также в МИД подчеркнули, что Россия рассматривает слова британского министра как свидетельство серьезной эскалации конфликта и подтверждение увеличивающейся вовлеченности страны в военные действия.

Кейси также был предупрежден, что ответом на удары Киева с применением британского оружия по РФ могут стать любые военные объекты и техника Британии, которые находятся на Украине и за ее границами.

Посла призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях подобных враждебных шагов страны и быстро прямо опровергнуть воинственные высказывания Кэмерона.